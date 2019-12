"Es la primera vez que voy con mi unipersonal, tenía ganas de ir así para darle a la gente algo un poco más fresco y otro formato de show. Cuando vamos por separado es otro ritmo, tenemos más tiempo, es otro tipo de viaje", dijo el humorista, en diálogo con LMNeuquén, antes de viajar para la función que dará este viernes a las 22.

Aunque no quiso "spoilear" los temas que toca en su monólogo, Lauriente remarcó que trae material completamente nuevo y calificó la propuesta como "un híbrido" de lo que venía presentando y lo que va a presentar el próximo año.

"Esta vez esperemos que los vuelos salgan", comentó haciendo alusión al temporal frustró la función que tenía prevista para el pasado 12 de octubre en el Teatro Español. "Me quedé, no te digo angustiado porque por ahí es un montón, pero sí medio caliente, con ganas de hacer el show. Nunca me había pasado, tener que cancelar una gira por una tormenta. Encima si pasa con Neuquén y el Alto Valle me pone peor porque es una de las zonas del país en las que más me gusta hacer stand up. Por suerte, se volvió a reprogramar para ahora y cierro el año ahí", sostuvo, antes de destacar la gran convocatoria que siempre logra en Neuquén.

"La primera vez que fuimos nos quedamos boquiabiertos, tanto Lucho como yo. Neuquén es una ciudad que está buenísima y que evidentemente tiene muchas ganas de reír. Y son muy fieles a nosotros. Cada vez que vamos, el teatro se llena. Creo que la gente valora que hayamos sido, quizás, los primeros en viajar y amplificar más seguido", consideró.

En el 2020 Lauriente se abocará a profundizar su incursión teatral que hizo con Quedate conmigo Lucas, la obra que protagoniza con Lucho Mellera en la que ambos se ponen en la piel de dos niños de cinco años que hablan sobre temas infantiles pero con lenguaje adulto.

A partir de "este coqueteo con la actuación", Lucas no descarta sumarse a un proyecto televisivo o cinematográfico en un futuro o "dirigir algo", aunque siente que lo suyo son más las tablas.

LEÉ MÁS

La tormenta de Buenos Aires pasó los shows de Lucas Lauriente para fin de año