Ahí fue cuando la periodista le recordó que también Felipe Solá, integrante de su espacio político, fue crítico de sus dichos porque beneficiaba al oficialismo con esas palabras. "Tiene cierta razón, no estarían ayudando en este proceso. ¿Sabés lo que pasa? Yo hace cuatro años que me estoy tirando arriba de las granadas cuando no había ningún dirigente. Si me vas a despedir, haceme el partido homenaje, me lo merezco". "Pero él tiene razón: yo hoy vengo acá a hacer mi partido de despedida. Voy a hablar en las Unidades Básicas o Universidades, pero no me voy a referir en lugares públicos", anunció y, más tarde agregó: "Yo soy un cuadro orgánico".

"El problema no es dejar de decirlo, es pensarlo y sostener las ideas", contrapuso Plager. "Bueno, Jorge Lanata dijo 'No le dejemos el país a estos hijos de puta', por nosotros. ¿Alquien lo levantó?", preguntó el humorista deslizando que existe una protección mediática y una doble vara con los exabruptos que se dan a uno y otro lado de la llamada "grieta".

"Hay que criticar todo lo que sea extremo y no respete el juego de la democracia", replicó Plager tras recordar uno de los desubicados dichos de Alfredo Casero.

"Débora cuando en este canal un tipo dijo que estuvo secuestrado cinco días, (Federico) Elaskar para que el gordo Lanata le haga la nota. Me soprende que ningún fiscal haya actuado de oficio. ¿Escuchaste a alguno de los periodistas? Estaba Eduardo Feinmann en la mesa...", ejemplificó Dady.

"Que se haga cargo, yo no estuve en esa mesa", se defendió Plager. "Vos no estabas.. Acá hay periodistas que son decentes y otros que no lo son. Lo que no hay es ingenuo. Acá nos conocemos todos y me parece que alguien tendría que haber dicho algo", planteó el cómico.

Más allá de que blanquear que "políticamente el escenario de hoy no estaría para hacer declaraciones que carguen las tintas", en otro pasaje del programa Dady dijo que para él sería un orgullo ser un Herminio Iglesias, que fue un tipo de la primera resistencia peronista. Fue un tipo que se bancó muchas cosas...".

Cuando le recordaron que en 1983 Iglesias fue el principal artífice de la derrota electoral del peronismo por sus actitudes agresivas y furcios que incluyeron la quema de un cajón radical, Dady contestó: "Bueno, después está lo del cajón, el pedo de María Amuchástegui, qué sé yo..."

Luego, Brieva se refirió a los dichos de Juan Grabois, quien dijo que él, antes de salir a juntar cartones, hubiera "salido de caño". "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto, como le tenemos nosotros, al oficio del chorro. Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso, no es para cualquiera", dijo Dady, después de que Iúdica recordara que los orígenes de Grabois son de "clase alta".

Por último Dady manifestó su respeto por Miguel Ángel Pichetto, el senador que llegó al Congreso por le voto de Unidad Ciudadana, que sorprendió al pasarse a las filas del oficialismo al postularse como vicepresidente en la fórmula que encabeza Mauricio Macri. "Pichetto ya no es más del club y habría que retirarle el carnet. Estuvo en la 125, entre otras, el matrimonio igualitario. Yo no soy irrespetuoso básicamente. Todos los compañeros en este movimiento que tiene 70 años, han hecho algo para que Perón venga y que Cristina siga", expresó.

