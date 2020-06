Tras separarse de Miss Bolivia, su ex se autodenunció

“Hablamos al respecto sobre lo que nos pasaba y por primera vez me dijo que ella sentía angustia porque trabajaba de noche y no me metía a dormir con ella porque era lo que vivió de chica con su papá y el divorcio de sus padres, en donde él la dejaba esperando a la salida del colegio hasta que al anochecer la celadora debía llamar a la madre para que la busque. Me dijo que eso para ella era una violencia simbólica que le ejercía el padre y que lo veía en mí. Compartíamos todas las cenas y a veces algunas series de televisión. Y luego yo me iba a trabajar para volver a la cama matrimonial junto a ella por la madrugada”, agregó.

pieza-144-dos-modelos2.jpg

En otro tramo del texto, el sociólogo habló sobre las fotos de las lesiones que mostró Miss Bolivia en las redes sociales y solicitó que llamen a declarar a su ex. “En cuanto a las raspaduras del brazo que publica en alguna de las fotos recuerdo que tales imágenes nada tienen que ver con hechos de violencia de género, sino con un posteo que había hecho en Instagram relatando que había que cuidarse con el piso mojado. Es por ello que solicito cite a la Sra. Paz a efectos de que deponga bajo juramento las fechas y motivos de las publicaciones realizadas con carácter urgente”, remarcó.

“El miércoles 29 de abril, luego de realizar una entrevista por Instagram, le cuento a Paz que estaba feliz porque hubieron 18.000 personas mirando y ella se encerró en su estudio. Mientras trabajaba en el mío, comienzo a recibir mensajes de ella de WhatsApp en los que comienza a agredirme porque según ella ‘dije cosas de otro documental que no había visto’ a lo que le contesté que aclaré en la nota que ella me lo había contado porque soy malo para ver series y películas, pero que sí podía explicar el contexto de la ultraortodoxia judía partiendo de aquel ejemplo”.

“Los mensajes ofensivos continuaron hasta que le dije que no quería discutir y tras ello ella vino a mi encuentro a prepotearme porque había detenido la discusión. Cuando le expliqué que no iba a discutir con ella porque me estaba atacando con sus mensajes me dijo que eso no era así y decidimos a ir a verlos al WhatsApp Web de su computadora. Al leerlo, me miró y me dijo que ella nunca había escrito eso y que alguien le había 'hackeado’ su WhatsApp”, señaló Tauby agregó que después de ese episodio, tomó la decisión de irse del departamento que compartían desde hacía tres años, cuando se casaron.

MISS BOLIVIA 3 (1).jpg

“Ante ese escenario me di cuenta que el problema ya necesitaba otro tipo de ayudas profesionales y que yo no tenía capacidad para seguir en esta relación. Ella se fue a dormir y yo estuve tres horas tomando valor para irme de la casa ya que sabía que no iba a regresar. A las 3 de la mañana del 30 de abril la fui a despertar para contarle de mi decisión y se desató un escándalo a los gritos por su parte ya que había decidido irme”, aseguró.

El último encuentro que tuvo la pareja, se dio ese 16 de mayo en un monoambiente que Taub alquiló. Según cuenta en el documento, tuvieron una charla tranquila en la que acordaron los pasos a seguir en el divorcio.

La autodenuncia de Taub aún no tiene un fiscal designado, ya que fue presentada vía digital por el sitio web del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad aayer por la noche.

“La idea no es denunciarla a ella puntualmente, para nada. La intención es que tome intervención la Justicia para que el tema pueda correr por los andariveles correspondientes. El perjuicio para Taub fue tanto personal como profesional, ya que se le suspendieron distintas actividades y charlas” dijo Jorge Monastersky, abogado de Taub, en diálogo con Infobae.

