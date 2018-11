Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y se generó un escándalo, a tal punto que muchos medios tildaron de “tirano” a Gravier. Buscando terminar con la polémica, Mazza defendió a su esposo en PH: Podemos Hablar. “Me reí porque me parecía simpatiquísimo. Pero después apareció en los medios ‘Gravier tirano’ y no es así de ninguna manera... He disfrutado terriblemente mis embarazos, he engordado 20 kilos por embarazo. Nunca trabajé embarazada. Después sí me ponía a trabajar para estar bien”, señaló.