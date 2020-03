Trecco: "Es lógico que todo el fútbol se pare"

No hubo con los referentes de la categoría intercambio de opiniones, aunque sus colegas están de acuerdo con el receso que se anunciará este martes. “Estábamos al tanto como todos de lo que se decía, la categoría no tuvo acciones conjuntas, aunque me parece lo más lógico que se pare como ha hecho el mundo”, confió Nicolás Trecco, autor del último gol de Cipolletti en Viedma.