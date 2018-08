Tres décadas de blues

La banda, que el 15 de diciembre festejará a lo grande en el Luna Park, se largó a la ruta para hacer la previa y celebrar con sus fans del interior. Justamente, La Mississippi se presentará mañana y el domingo en el Cine Teatro Español, un espacio ideal para un festejo especial.

Previo a su arribo a la zona, Tapia aseguró que parte del empuje que tiene el grupo proviene de ese “fuego interior” que se sostiene, esa “pasión de tintes juveniles”.

La última versión de la banda es Criollo, el álbum que será protagonista. Pero, además, el show contará con temas elegidos en las redes por los fans y canciones del nuevo trabajo, el primer álbum de composiciones propias de La Mississippi desde Búfalo, lanzado en 2011.

En este largo recorrido, la agrupación, que cuenta con hits inoxidables como “Café Madrid”, “Mala transa”, “San Cayetano” y “Un trago para ver mejor”, se define a sí misma como una banda “con blues, y no de blues”. “Nosotros hacemos música negra hecha por argentinos. Pero eso no te impide hacer canciones con otra forma, tenemos esa capacidad de apertura que nos mantiene dentro de lo que es el ambiente del blues pero también afuera. Nosotros trabajamos con la canción y la canción nunca falla: el estilo que toques no importa, hay que hacer buenas canciones”, explicó Tapia.