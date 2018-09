U2 suspendió un concierto porque Bono se quedó sin voz

Mientras sonaba el tema “Beautiful Day”, el cantante interrumpió su interpretación para decirle a su público con su voz totalmente ronca: “Lo siento mucho. Algo ha ocurrido y creo que no podemos continuar. No está bien para ustedes. Estoy seguro de que no es un gran problema pero voy a tener que hacer algo”.

Luego, la formación compartió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el músico.