Un año al margen: seis lesiones y sólo catorce partidos

Así, ya son seis los parates que acumula Larrondo en River por distintas lesiones que no le permitieron asentarse. De esta manera, en los últimos 16 meses -en marzo de 2016 jugó por última vez en Rosario Central- sólo pudo sumar 455 minutos oficiales con la camiseta millonaria, repartidos en 14 juegos -cuatro como titular- entre torneo local y Copa Libertadores, en los que marcó dos goles: el 18 de junio en la derrota 3-2 ante Racing por la fecha 28 y el 4 de julio en el 2-0 ante Guaraní por la ida de los octavos de final de la Copa. Sin dudas, números que repercuten aún más si se tiene en cuenta que el club pagó 3,3 millones de dólares por su problemático pase desde el Canalla.

4 partidos de titular jugó sobre 14 encuentros, donde sumó 455 minutos oficiales en River.

Justos arriba

Hoy el plantel cuenta sólo con Lucas Alario, Ignacio Scocco, Carlos Auzqui y el propio Larrondo como opciones en la delantera. Ante la partida de Sebastián Driussi al Zenit de Rusia y la operación de Rodrigo Mora, quien recién podría volver en 2018, el entrenador Marcelo Gallardo necesita que sus cuatro atacantes estén al cien por ciento para afrontar la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina. Por eso, ante una nueva lesión del mendocino de 28 años, en Nuñez surgió el interrogante de un posible refuerzo para cubrir una zona desprotegida.

“Gallardo no me pidió ningún futbolista por la lesión de Larrondo. Si nos solicita algún jugador, lo vamos a tomar en consideración”, dijo el presidente millonario, Rodolfo D’Onofrio. De esta manera, el DT por ahora seguirá esperando a Larrondo, una de las pocas apuestas del Muñeco, que todavía no tuvo su premio.

“No dependo del gol para cumplir”

En medio de la pretemporada que realiza River en Orlando (EE.UU.), Ignacio Scocco habló en el programa Estudio fútbol de TyC Sports. Al ser consultado sobre si el gol en su debut contra Guaraní le da más confianza de cara al futuro, aseguró que no depende de eso para cumplir con el equipo. “Nunca fui un delantero que necesita el gol para cumplir. Trato de ocupar distintas posiciones. Empiezo el juego o me quedo con los centrales para darles espacios a los volantes”.

El ex Newell’s además ponderó a sus compañeros. “Me muevo en todo el frente de ataque buscando espacios vacíos. Con la clase de jugadores que hay en River se simplifica todo para quedar mano a mano con el arquero”, cerró Scocco.