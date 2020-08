Un cura amenazó con "atropellar" los controles por la pandemia

"Estoy con bronca. A mi también me pasó. Me querían hacer dormir en la quebrada hasta el martes para recién volver a la casa. A la costa no podía pasar porque también cierra. Y para (Villa) Mazán tampoco podía volver", expresó indignado el sacerdote.

"Le dije a la intendenta: 'Yo los voy a atropellar y voy a pasar, a mí no me van a privar esa libertad'. Con otros lo hacen, conmigo no. Soy cura, pero no estúpido'", manifestó. "Tenemos que rezar, pero no solamente juntando las manos y rezando, si no poniendo en práctica lo que Dios nos ha dado la inteligencia para razonar, evaluar y actuar y no dejarnos privar la libertad, agregó.

Embed

"Hoy también nosotros somos responsables de quien hemos puesto para que tengan las llaves y hagan lo que quieren con nosotros: nos encierren o nos liberen, lo que ellos quieran", dijo. "El pueblo les ha dado las llaves y el pueblo tiene también que ver quién tiene las llaves", añadió.

Tras citar el caso de Solange Musse, la joven de 35 años que falleció de cáncer sin que su padre pueda ir a despedirla, Fuentes lanzó: "¿Por qué el gobierno tiene que gobernar de esa manera?Yo he vivido en carne propia en proceso militar y cada vez que veo estas actitudes los veo a los milicos".