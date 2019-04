“Que vuelva a rodar, le gané, LE GANE AL CANCER. Feliz, feliz, feliz”, posteó ayer en su cuenta de oficial de Twitter Nacho, como lo nombran sus allegados. Revirtió un tumor mixto, maligno y gestacional. Tras un año y medio por el fútbol esloveno y en condición de jugador libre, a mediados de febrero había posteado: “Hoy me toca parar la pelota y hacerle frente a la peor enfermedad que existe, no me importa... te voy a ganar y me verás volver”.