Conocedor del puesto, si bien ocupaba la otra banda, el Vasco opina del neuquino Marcos Acuña, que esta noche será titular en la defensa albiceleste pero también habla con LM Neuquén de la selección, de la comparación Messi-Maradona y de sus ex equipos River y Boca.

“La idea de nuestro emprendimiento es ayudar a la gente, a los profe y a los técnicos que no tienen tanta información y herramientas. Estamos viniendo seguido a Junín de Los Andes y tratamos de inculcar que se puede jugar mejor. El pibe que entra a la cancha tiene que agarrar la pelota. No es sólo correr, acá en el Sur hay mucha técnica”, valoró quien lidera un equipo de trabajo que se completa con el licenciado Pablo Calderón, el periodista Cristian Garófalo y el ex árbitro internacional Horacio Elizondo.

Respecto a Acuña, admitió: “Me gusta como juega, lo seguí mucho en su paso por Racing (otro de sus ex equipos). Tiene técnica, es atrevido, encarador, tira buenos centros... No maneja tanto la pierna derecha, lo cuál no es un problema de él sino de los formadores, pero es versátil”, enumeró las virtudes del jugador del Sporting Lisboa de Portugal.

“A mí me gusta Acuña. Nosotros jugamos en el ’86 con línea de tres mentirosa, yo lo hacía de lateral volante. No es lo mismo tener toda la banda libre, a tener un tres atrás. Marcos va a tener buena salida, el tema es la marca y más que nada los cierres, teniendo en cuenta que él juega más de volante. Cuando no estás acostumbrado, es una misión complicada”, advirtió con toda su experiencia a cuestas.

Y redondeó su concepto, basicamente de apoyo al crack local, al considerar que el Huevo: “se juega mucho hoy, no va a tener problema en ir para arriba. Es un desafío, si rinde no va a a ser fácil que lo saquen”, afirmó.

Sobre la selección en general, quien fuera indiscutido en el esquema del Narigón Bilardo opinó: “Está en rearmado, en un momento de recambio, vamos a ver si están a la altura de lo que se viene. Esto es un anticipo, lo difícil va a ser la eliminatoria. Sirve para sacar conclusiones”, reflexionó.

Disiente con Messi pero lo admira

La frase de la semana estuvo a cargo de Lionel Messi, quien quizá en un intento por sacarle presión al seleccionado argentino indicó: “no somos candidatos” a ganar la Copa América.

Gloria albiceleste, el Vasco discrepó con la Pulga. “No tendría que decir ‘no somos candidatos’, tenés que serlo, si no es candidato Argentina con Messi ¡qué queda para el resto! Argentina es candidata en la Copa América”, expresó tajante tomando distancia de los dichos del mejor del mundo.

La clásica comparación entre el 10 del Barcelona y su amigo y ex compañero Diego Maradona también fue parte de la charla. “Son distintos, pero dos números uno. Diego ganó el mundial pero lo que está haciendo Messi es tremendo. Diego fue más vistoso, más enganche aunque Messi va a terminar su carrera con 800 goles, una ‘guasada’. Ojalá que salga otro como ellos alguna vez”, se deshizo en elogios para ambos.

Messi puso primera con la Selección mirando a la Copa América.

“Boca no juega lindo, River sí”

Jugó en los dos equipos más populares del país así que Olarticoechea también es palabra autorizada para hablar del Xeneize y del Millo. Y esto dijo. “Boca tiene muchas presiones, hay que ver si lo va a poder aguantar, si los jugadores estarán a la altura. Tiene buenos jugadores, eso está claro. Pero el juego no es lindo, tampoco lo era cuando estaba el mellizo, es más bien un equipo efectivo”, analizó a los de Alfaro.

Y acerca del elenco de Gallardo, al que ponderó, dijo: “River juega bien, ahí se ve la mano del técnico, manejando el grupo a un nivel extraordinario. El jugador que saca no tiene cara de traste y además la fluidez de juego es muy buena. Te sale a atacar, en ese sentido me encantaba ver a Defensa y Justicia, por momento te comías un baile bárbaro con ellos. Beccacece me gusta para el Rojo porque es un técnico joven y con ascendencia sobre el grupo”, comentó de paso.

El Vasco Olarticoechea, un campeón mundial sin cassette.

