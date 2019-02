El niño participaba del festejo de un cumpleaños en el predio cuando, por motivos que se tratan de establecer, se hundió y luego fue rescatado por guardavidas del lugar.

“Todos los familiares estaban bastante calientes, los quisieron linchar y tuvieron que sacarlos de ahí. Los querían matar”, señaló uno de los testigos.

Los guardavidas eran tres: dos hombres y una mujer. Uno de ellos llegó a ser lastimado por uno de los presentes, que le pegó una trompada antes que los guardavidas fueran sacados por agentes policiales.

“Cuando uno de los hombres se tiró a la pileta, el guardavida sólo se asomó, no se tiró”, señaló Virginia, que había ido a pasar el día junto a su familia y presenció la tragedia.

“Mi marido se chocó al nene cuando nadaba en el fondo de la pileta y ahí fue él el que lo sacó”, contó Daniela, la esposa del hombre que encontró al menor ahogado. “Fue una desgracia lo que pasó. El chico estaba en el fondo de la pileta, como cuando los nenes juegan y se esconden pero nadie sabe cuánto tiempo estuvo. Mi marido se lo chocó nadando y fue él el que lo sacó”, explicó.

Según señaló Daniela, luego del rescate los guardavidas comenzaron a hacerle tareas de reanimación al menor, pero no hubo reacción. “Veíamos que pasaban los minutos y no había signos de vida, sólo vomitaba. Todo era dramático. Los profesores de la colonia trajeron un tubito de oxígeno para darle aire y no funcionaba. Y cuando llegó la ambulancia le colocaron el desfibrilador pero nunca cargó: ¡tampoco funcionaba y no lo pudieron usar!”, lamentó.

Una vez que se constató el fallecimiento del chico de 12 años, arribó al lugar su familia, que no estaba presente debido a que él había concurrido, junto a un hermano, invitado a un cumpleaños que allí se celebraba. Ese fue el momento de máxima tensión, debido a que los allegados a la víctima se enfrentaron a los guardavidas.

“Según decían, el nene comió y se metió a la pileta, pero nadie lo vio hacer gestos de una persona que se está ahogando. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo en el fondo”, añadió.

