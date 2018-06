Un nene electrodependiente murió tras un corte de luz de 14 horas

"Valentino, de ocho años, contaba con la energía eléctrica para vivir ya que tuvo un accidente con un vidrio que se incrustó en su corazón, y le provocó una parálisis cerebral que tuvo como consecuencia la utilización de equipos médicos", dijo la entidad en un comunicado.

Por su parte, la distribuidora Edesur explicó que el corte del suministro fue programado por obras.

Si Edesur "hubiese tenido el registro del cliente como beneficiario de la Ley de Gratuidad para Electrodependientes se toman las medidas correspondientes o bien se evita el corte", aseguró una fuente de la empresa.

"No estábamos al tanto de la situación, nos enteramos a través de los medios de comunicación", afirmó el vocero y agregó: "Lamentamos profundamente lo ocurrido".

La Aaded señaló que están "en contacto con la familia desde lo sucedido, a disposición, respetando su dolor ya que aún esperan por el cuerpo de Valentino, que aún se encuentra en la morgue Judicial, para poder despedirlo tranquilos".

Embed Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) informaron que este lunes falleció en Lomas de Zamora Valentino, un pequeño de cinco años electrodependiente desde los tres a causa de un accidente. — roberto taboada (@robertotaboada5) 24 de junio de 2018

"Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino $ 60.000 de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata", dijo la mujer a Perfil.

"Valen estaba con una crisis y no se lo podía llevar al hospital porque los médicos le habían dicho que era época de bronquiolitis y neumonía y que era fatal. Por ese motivo no lo trasladamos urgente", explicó la madre.

Desde el 26 de mayo del 2017, la ley 27.351 y la resolución Enre 292/17 establecieron la gratuidad del servicio para los clientes electrodependientes. A partir de entonces "los beneficiarios son clientes identificados como tales en nuestra base de datos", agregó Edesur.

