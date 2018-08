Un nuevo round entre Jorge Rial y Yanina Latorre

“A mí me contaron que Rial llamó al canal y pidió la cabeza de ella. Y me hago cargo de lo que digo. Rial está que se lo llevan los demonios y yo en esta estoy con él. Te guste o no el personaje, él llamó al canal y pidió la cabeza de Moria. Yo hubiera hecho lo mismo porque él es el conductor del programa. Le dijo oscuro, pero se ve que mucha bola no le dieron”, señaló la panelista de Los ángeles de la mañana.

Lejos de mantenerse al margen, el intruso tomó la posta y desmintió la versión de la esposa de Diego Latorre. “Nunca haría nada de eso. Ella (por Moria) está haciendo muy bien el programa. Pero ojo con las fuentes. Le estás dando crédito a una contadora nacional, no a una periodista. Igual está todo muy bien”, manifestó Rial en diálogo con Clarín.

Las cosas entre el chimentero y la panelista no están para nada bien desde que Jorge explotó a diestra y siniestra el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt, humillando públicamente a Yanina.

Guerra: La rivalidad entre Yanina y Jorge nació a partir del affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

La explicación de Moria

Consultada sobre el polémico audio, la ex jurado del “Bailando” explicó en el magazine de El Trece por qué utilizó la palabra “oscuro”. “No tiene que ver con macumbas. Sólo que dos de los integrantes estaban muy amargados. Les pregunté qué pasaba, y pensaban que el programa se levantaba y se quedaban sin laburo”, dijo Moria.

