Un policía orinó sobre una nena de 12 años y se filmó

La oficina del fiscal del condado de Cuyahoga dijo que el 16 de agosto, el oficial Nhiwatiwa se acercó a la niña cerca de la Avenida Euclid mientras esperaba el micro escolar. Según un informe policial de Euclides, Nhiwatiwa preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Ella le dijo que estaba esperando el micro. Entonces insistió: “¿A qué escuela vas?”. Después de la respuesta de la niña, le preguntó: “¿Puedo llevarte allí?”. La joven se negó y le agradeció. “Continuó conversando con ella. La niña pequeña continuó cerrándolo, diciéndole que no, que no quería hablar con él, que no, que no, que no”, dijo el fiscal. Alrededor de un minuto después, Nhiwatiwa volvió, estacionó su BMW SUV azul, se acercó a ella, expuso sus genitales y orinó sobre ella mientras filmaba el incidente con su teléfono celular. Después volvió a su auto y se marchó.