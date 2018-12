Un senador renunció a su banca tras ser denunciado por abuso sexual

"A la luz del trabajo de visibilizacion que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales", se descargó Romero.

La denuncia pública se conoció ayer a través de Facebook, donde una ex militante de La Cámpora contó que su entonces compañero de militancia la encerró en un baño y le insistió para que le practique sexo oral. El hecho habría ocurrido en enero del 2017.

"Cuando por fin logro salir de esa cocina el Loco Romero me agarra y me encierra en el baño con el impidiendome salir. Se baja los pantalones, saca su miembro afuera y me empieza a pedir que le practique sexo oral. Lo cual me negué reiteradas veces y le suplicaba que me dejara salir", dijo la usuaria Teff Solange como parte de su extenso relato. Luego, dijo que pudo salir del lugar.

"Este no me forzó a que le practicara sexo oral, pero si me insistió y no me dejaba salir del baño. Yo estaba desesperada", escribió.

La denuncia contra el senador bonaerense se produjo en medio de la lluvia de abusos sexuales que comenzaron a salir a la luz, a dos días de que la actriz Thelma Fardin denuciara por violación a Juan Darthés.

Junto a la de Romero, se suma la denuncia que realizó una empleada del Congreso contra el senador nacional Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa), quien negó el hecho y renunció a sus fueros para que la Justicia investigue.

