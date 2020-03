"No cambiaron la cabeza. Siguen mostrando a señores de más de cuarenta y pico con chicas de veinte sin justificarlo por ningún lado. Ahora, si van a contar una historia de una mina de cuarenta que sale con uno de veinte, esa sí la van a re justificar. Si es al revés, no", comenzó la madre de Ángela Torres en diálogo con Por si las moscas (La Once Die). La actriz, que está haciedo teatro, siguió manifestando su indignación: "El chabón tiene cuarenta y pico y le ponen al lado a una chica hermosa, preciosa, flaquísima, de veinticinco, y nadie dice nada’’.