Según la información difundida por Raúl Pérez, Subsecretario de Seguridad Ciudadana y a cargo de Defensa Civil, no se reportaron víctimas fatales dado que los dueños de la vivienda no se encontraban en el lugar, pero si daños materiales. "El fuego consumió absolutamente toda la casilla. No quedó nada", declaró el funcionario y agregó que el fuego se había iniciado porque la dueña de la casa dejó un brasero prendido.

Pérez explicó que dado que la casilla se encuentra ubicada en zona de bosques, se les dificultó llegar hasta el lugar. "Tanto bomberos, como policía tuvieron que subir a pie para poder extinguir las llamar". Los vecinos del lugar también colaboraron llevando agua de una vertiente cercana.

El Subsecretario de Seguridad Ciudadana relató que la vivienda era habitada por un matrimonio y sus dos hijos, y que además, la mujer está embarazada.

Tras el incendio, la guardia de Desarrollo Social de la ciudad cordillerana trasladó a la familia a la casa de uno de sus familiares.

