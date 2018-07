Una chica denunció que la violaron en una fiesta de 15

El fiscal de la investigación, Darío Mouttone, explicó que la violación denunciada se produjo en un salón situado en la zona de la costanera de esa ciudad entrerriana. En plena celebración, la joven salió del lugar y fue hacia la orilla del río junto a otros dos menores. Luego habría sido víctima de un abuso.

El hecho fue denunciado por la propia víctima a través de sus redes sociales. "No lo puedo olvidar, un momento que me consume la cabeza, que me dejo marcas, que me dejo dudas pero sobre todo me dejo en claro lo mierda que pueden ser las personas. Tanto como las que lo hicieron como las miraron lo que pasó. Háganse cargo", dijo la adolescente.

Tras la publicación, en las redes hubo reacciones de todos los tenores. Incluso, algunos dijeron que era todo una mentira de la joven.

El fiscal Mouttone aseguró que los sospechosos están identificados y que buscan testigos. Además explicó que no hay imágenes de cámaras de seguridad que hayan registrado el momento en que se cometía el presunto abuso.

En las escuelas a las que asisten los adolescentes -la supuesta víctima y los presuntos victimarios- los estudiantes ya se enteraron de la situación, que es comentada por las redes, lo que podría considerarse una situación de ciberbullying.

El fiscal agregó que la chica se encuentra en buen estado de salud y que se espera su declaración para el próximo viernes en cámara Gesell.

