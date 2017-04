La cooperativa Vientos del Neuquén teme que el terreno sea usurpado mientras espera que la Municipalidad de Centenario prevea los servicios, que es la traba principal para la demora del inicio de la edificación de las casas.

Una llamada urgente alertó a Mirian Corvalán, presidenta de la entidad. “Tomaron los terrenos”, advirtió la voz detrás del teléfono, por lo que la mujer salió rápidamente a constatar la información.

Lo que encontró la preocupó sobremanera. “El predio está comenzando a ser alambrado y hay carteles con los nombres de las familias que los van a tomar. Tengo miedo de que los hayan vendido y venga gente a reclamar”, manifestó con preocupación la dirigente vecinal a LM Neuquén.

La situación es alarmante. La presidenta de la cooperativa aseguró que hace dos años terminaron de pagar el terreno pero aún no tienen las escrituras.

En 2013, la entidad adquirió las tierras, que están ubicadas detrás del autódromo, y en 2015 terminó de pagarlas, tal como establecía el acuerdo firmado.

Además, para quedarse con la propiedad del predio debían limpiarlo y cercarlo. Cumplir esas exigencias le demandó a la cooperativa un gasto superior a los 40 mil pesos, pero luego de unos meses les robaron todos los materiales utilizados para hacer el cierre perimetral.

Corvalán presentó una denuncia en la Comisaría 5ª de Centenario por la usurpación del terreno de la cooperativa. No obstante, la Policía no puede actuar hasta que las tierras no sean ocupadas ilegalmente, según le informó el personal de la fuerza a la representante de los dueños de la tierra en cuestión.

En las inmediaciones del terreno de Vientos del Neuquén ya se instalaron algunas familias con casillas y un gran basural se formó en el barrio.

“Nosotros no podemos pagar personal de seguridad privada, no podemos hacernos cargo de todo”, enfatizó Corvalán antes de pedir que la Municipalidad asuma algunas de las tareas necesarias para que no se pierda el loteo.

Mal de muchos

Varias entidades esperan servicios

En la zona existen otras instituciones que no lograron la instalación de los servicios por parte de la comuna y ven frenadas las posibilidades de construir. Entre ellas se cuentan la Mutual Policial, Fibertel y Skanska.