Tras las especulaciones que surgieron a partir de esas imágenes, finalmente el artista colombiano difundió a través de su cuenta de Instagram dos postales en las que aparece junto a la diva. En una de ellas, escribió “Ma Du Ma”, haciendo un juego con su nombre artístico y el de la cantante estadounidense.

Ella también compartió dos imágenes y expresó “Cooking up - some Fuego over here!.. (Cocinando algo de Fuego por aquí)”.

Misterio: No se sabe si el tema que prepararon será incluido en el nuevo disco de la diva.

En agosto de 2018, Maluma conoció a Madonna en los camarines de los premios MTV, cuando ella se encontraba platicando con otro grande de la música, Lenny Kravitz.

“Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel… Te amo Reina, tu eres una gran inspiración”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram, arrobándola, luego de aquel valioso cara a cara.

A partir de ahí surgió una amistad que se retroalimentó con comentarios en Instagram. En octubre, Maluma publicó una imagen sentado en un estudio de grabación y Madonna le comentó: “Rubia, estás trabajando”. El colombiano respondió: “¿Qué cree? (emoji de risa)”.