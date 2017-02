NEUQUÉN

El bebé recién nacido que fue encontrado abandonado hace una semana en un baldío de Plottier ya se encuentra al resguardo de una familia de acogimiento luego de haber sido dado de alta ayer.

En tanto, la Justicia espera dar con el paradero de la madre o de algún familiar dentro de los próximos 60 días. Además, aguardan que la cámara de seguridad ubicada en Quillén y Don Bosco, cerca del hospital de Plottier -donde fue encontrado el bebé-, haya captado el momento del abandono. Según estipula la ley de adopción, pasado el lapso de dos meses no se necesita la autorización de los progenitores para comenzar los procesos de adopción.

El bebé fue hallado el 2 de febrero por una enfermera del hospital de Plottier en un descampado. Todavía tenía el cordón umbilical y estaba cobijado en forma precaria y con una nota manuscrita que especificaba las razones del abandono. “Si me quedo con mami, mis hermanos corren peligro, cuídenme por favor, me voy a portar bien. No voy a ser como mi papá. Soy un ángel para mi mami, me ama, pero no puedo estar con ella, no le cuenten a nadie”, decía la nota. Según la investigación, se pudo percibir que el parto fue domiciliario.

De inmediato el bebé fue derivado al hospital Heller, donde evolucionó en forma positiva sin complicaciones, por lo que ayer se le dio de alta. El caso quedó en manos de la defensora del Niño y el Adolescente, Mónica Amicone, quien explicó que las familias de acogimiento son espacios que, si bien son transitorios para los bebés en situaciones de vulnerabilidad, le brindarán contención y amor mientras dure la investigación.

Por otro lado, en caso de que el niño ingrese al Registro de Adopción, se tomarán 90 días para conseguir una familia en condiciones de adoptarlo.