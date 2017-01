Una fiesta clandestina en una chacra cerca del casco urbano de Centenario terminó cuando los vecinos cansados de los disturbios comenzaron a los escopetazos y amenazas.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 14, en una chacra sobre calle Belgrano frente del CPEM 1. Con su mayoría menores de edad, la fiesta comenzó a descontrolarse cuando la “entrada” comenzó a hacer su efecto.

“Nos pedían de entrada bebidas alcohólicas y las llevaban para la barra de la fiesta, si no teníamos venían en una camioneta a vendernos para poder entrar”, dijo un testigo que participó de la fiesta.

En la chacra ubicada a metros del casco urbano, sobre calle Belgrano, todo se comenzó a organizar desde la tarde, con música, luces y barras de bebidas alcohólicas. La propiedad fue alquilada, y pertenecería a una familia tradicional de la localidad y que actualmente reside en la Capital Federal.

“Eran la mayoría menores, de 14 o 15 años, no sé cómo se organizó porque a mí me invitó un amigo, pero ya desde que llegamos nos pareció raro que nos pidieran la bebida para llevarla atrás, nosotros dudamos y no la entregamos, después nos dimos cuenta que era lo correcto, vimos varios pibes y pibas duros, y no era por el alcohol eso. Si no tenías alcohol, una camioneta Partner blanca vendía en la entrada”, contó otro joven y sumó “es imposible que la policía que pasaba por la calle Belgrano o autoridades, no vieran la fila de autos esperando entrar a la chacra y estacionados al costado del canal”.

Se calcula que cerca de 400 personas participaron de la fiesta, y un centenar de vehículos eran acomodados para ser estacionados por improvisadas “acomodadoras” con linternas que luego guiaban a los participantes unos 200 metros adentro de la propiedad.

Cerca de las 5 de la mañana la fiesta terminó abruptamente con una de las organizadoras cortando la música y solicitando a los presentes marcharse porque los vecinos amenazaban con “cagarlos a tiros”, luego de que cansados de la música y los movimientos de descontrolados jóvenes, efectuaran disparos al aire con escopetas.

Funcionarios del área de inspección consultados por este medio, dijeron desconocer el evento, y recalcaron que no se están autorizando ningún tipo de fiestas al aire libre dentro del ejido de Centenario.