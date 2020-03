Una madre contó que su hijo asesinó al padre

Santoro estuvo varios días internada y los médicos recomendaron que no fuera interrogada por la Justicia. Superado el estado crítico, el fiscal Juan Menucci obtuvo su testimonio. El relato complicó la situación del único detenido e imputado por el homicidio porque no ubicó en la escena a otra persona. Sin embargo, continúa como un enorme misterio el móvil del asesinato. Los investigadores no encuentran un motivo firme para semejante determinación. Familiares y amigos que pasaron por la fiscalía coincidieron en que no había conflictos en el grupo familiar. Tampoco -al parecer- alguna situación crítica en las relaciones de Bertolotti hijo, quien vive en Villa del Plata (partido de Ensenada) y es empleado de un laboratorio. De todos modos, no habría que descartar una hipótesis que manejan las autoridades: "Nacho", agobiado por deudas económicas, pudo haber discutido con su padre ante una negativa del arquitecto a darle más dinero.

El expediente tiene pruebas para soportar la acusación contra el joven. En la casa secuestraron una pistola Taurus 9 milímetros que se usó para disparar al matrimonio. También casquillos y un proyectil rescatado por los peritos en el cuerpo de Bertolotti que son compatibles con esa pistola. En el auto de Ignacio, estacionado frente a la vereda de la propiedad, estaba la caja para guardar el arma. Además, el dermotest determinó que el sospechoso tenía restos de pólvora en las dos manos y en una prenda que llevó esa noche.

Hay otro dato en la causa que es clave: la víctima le contó a una policía que llegó a asistirlo: "fue mi hijo el que disparó". Ocurrió mientras le practicaba RCP previo a la llegada de la ambulancia del SAME. Esa oficial de la Bonaerense declaró bajo juramento en la fiscalía y ratificó su afirmación.

Con esos elementos, el juez Guillermo Atencio dispuso su detención por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio agravado". La defensa de "Nacho", a cargo de Walter Gisande y Ezequiel Olgiatti, planteó una serie de medidas de pruebas testimoniales para intentar mejorar su situación.

Además de que dio positivo el test de pólvora realizado en la mano del joven, y de que su padre lo incriminó con una agente de policía minutos antes de morir, entre otras pruebas, se supo que el análisis de las cámaras de seguridad no muestran el ingreso a la casa de los tres delincuentes señalados por el imputado y tampoco se encontraron huellas en la parte trasera de la casa, ante una posibilidad de que los ladrones hayan ingresado por ese sector.

