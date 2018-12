Una mamá encadenó a sus hijos para que no roben

Según fuentes de la investigación, los hijos de esta madre desesperada son adictos al paco, pegamento e, incluso, algún tipo de combustible, sustancias muy nocivas. Por eso la mujer en más de una ocasión se acercó a la comisaría para pedir que los buscaran o alertar que ellos estaban sueltos e inmersos en una situación grave y extrema. Y ante la reiteración de los problemas y la realidad de que no tenía forma de controlarlos para que dejen de robar y arruinarse la vida, cortó por lo sano y los encadenó. Si la Justicia, por ser menores, no encuentra un argumento para dejarlos encerrados y darles algún tipo de tratamiento, ella, al menos, se asegura de ese modo que no escapen mientras aguarda una solución de fondo que ayude a toda la familia.

Recuadro-página-16.jpg

LEÉ MÁS

El dolor y el ejemplo de una madre desesperada

Desesperada por la adicción de su hija viralizó un video pidiendo ayuda