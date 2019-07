"Resulta que en la parada de la calle José Vicente Zapata se bajaron varios de los pasajeros, así que me di vuelta, les pregunté a las 8 o 9 personas de quién era el nene y me contestaron que no era de nadie", relató el conductor del colectivo.

Ante ese panorama, el chofer decidió tomar cartas en el asunto: "Inmediatamente me tiré a la orilla con el micro, llamé a la empresa, avisé que había un niño de 3 años que estaba durmiendo en el asiento, y que estaba solo".

"Me dijeron que justo cuando llamé había terminado de hablar con ellos la madre del chico, que se había bajado hablando con una amiga y se había olvidado al nene en el colectivo", sostuvo Federico.

"Una de las señoras que estaba en el micro me sacó la foto y me dijo que había reaccionado muy rápido y muy bien, así que lo quería agradecer a través de Facebook", explicó el conductor en relación a la imagen del momento, que afortunadamente terminó sólo con un descuido.

