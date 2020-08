Una nena de 8 años salvó a su mamá de un femicidio

Pudo haber sido una víctima más de femicidio, una de las tantas que se producen a diario en el país, pero su hija fue la heroína. "Apreté el botón (antipánico) porque no quiero que mates a mi mamá", dijo la nena, de ocho años, que alertó a la Policía del accionar violento del ex novio de su madre. El hombre fue detenido por la Policía luego de intentar dos veces más asesinar a su ex pareja.