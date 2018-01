En diálogo con LU5, Gabriel Blasco, ingeniero de Open S.R.L, dijo que es parte de una de las tantas empresas de servicios de la comarca petrolera, que se dedican básicamente a mediciones físicas y testeo de pozos, con separadores trifásico móviles.

"Es un contrato que la empresa mantiene con YPF desde hace más de dos décadas, es el principal y único cliente de la compañía. Recibimos una carta documento, sin demasiadas especificaciones, donde dice que a partir de 31 de este mes el contrato queda sin efecto y no trabajaríamos más”, explicó.

Resultó llamativa y violenta la manera en que somos desvinculados

Blasco manifestó que esto generó que todo el personal sea preavisado y si se mantiene esta situación sea despedido. En total, en la empresa trabajan 50 operarios que quedarían en la calle a partir de febrero.

“Es una situación compleja, extraña, porque cualquier problema que haya tenido la compañía sea técnico o financiero no surge ni hace un año, ni hace tres. Para una empresa que lleva más de 20 años trabajando para YPF resultó llamativa y violenta la manera en que somos desvinculados”, agregó.

Blasco manifestó que esta es una práctica habitual de YPF cuando quiere desprenderse de una empresa, especialmente una PyME. “La somete a un ahogo, a través de sus elementos de control, donde se les comienza a solicitar de forma cada vez más asidua documentación que si no se la presentan hacen retenciones, que a su vez generan más incumplimientos”, añadió.

"Es un proceso metódico muy bien calculado, muy bien realizado y que les funciona siempre. Es el mecanismo con el que opera la compañía", sostuvo el ingeniero.

Hay una política clara de beneficiar a grandes empresa, sin importar la calidad de servicio

"Es llamativa la forma, se nos avisa 27 días antes, haciendo caso omiso a una de las reglas contractuales: que era avisar 30 días antes", manifestó. Además, detalló que Open es una empresa con personas que son hijos ya veces nietos de ex trabajadores de YPF, que se formó como desprendimiento de la ex YPF estatal.

Asimismo, indicó que gracias a una gran inversión para una PyME, de 700 mil dólares, y abriendo un departamento de ingeniería, alcanzaron altos estándares de calidad de servicio. "Hay una política clara de beneficiar a grandes empresa, sin importar la calidad de servicio", denunció.

Consultado sobre si había alguna intención para beneficiar a compañías puntuales, Blasco dijo: "La verdad no sería competente pensar en un dolo por parte de nadie, eso sería gravísimo. Prefiero no contemplarlo. Si pienso que es un plan, no es ningún secreto, que se está llevando no sólo a nivel petrolero sino a nivel nacional de terminar con la pequeña y mediana empresa".

"YPF quiere tratar con uno o dos proveedores grandes, a su entender solventes, que no le traigan problemas logísticos operativos y por ahí la calidad específica del servicio no es algo que le moleste demasiado. La presión de YPF siempre está, sus mecanismo de control están basados en la presión constate, de la inspección, de las exigencias documentales, y somete a la empresa a una ahogo constante", dijo.

Blasco señaló que esto ya sucedió con otras empresa y resaltó que así se genera que los gremios terminen siendo agencias de empleo y además las comunidades siguen en la postergación de no poder dar el salto en la calidad y el servicio que se quieren dar por la pérdida de conocimiento que se produce.

"Vamos a seguir trabajando y cumpliendo nuestra función hasta el último día", agregó y concluyó: "Argentina no es una cosa apartada del resto del mundo, nosotros somos propietarios como provincia de una los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. El no convencional requiere mucho más recursos que la convencional. En Estados Unidos, que es el líder de esto, lograron hacer rentable este negocio a través de las PyME. Porque la PyME, tiene dos características fundamentales: es innovadora por excelencia y es flexible al margen de ganancia".