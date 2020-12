Uno por uno: cómo votaría cada senador el proyecto del aborto

De acuerdo a un sondeo realizado en base a declaraciones públicas de los legisladores, hasta ahora se avizora un empate -con 32 votos por bando-. Aunque hay que tener en cuenta que los celestes serían 34, pero en el recinto no estarán el tucumano José Alperovich -de licencia tras ser denunciado por abuso sexual por su sobrina- y el riojano Carlos Saúl Menen -con un cuadro grave de salud-.

-> Los seis indecisos

La mirada neuquina está puesta en Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo y que no quiere adelantar cómo votará esta vez. Sin embargo, en las últimas semanas declaró en una entrevista que hay que dar una respuesta de la salud pública y que está a favor de la despenalización, aunque no cree que el aborto tenga que ser un derecho. "Esta vez hay mayor vocación de gente a favor del aborto en el Senado. Ya que yo esté a favor de la despenalización es un indicio de cuál es mi posición respecto del tema", expresó.

Lucila Crexell (MPN)

Otro caso que puede revertirse es el de la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en el anterior debate votó en contra, pero en los últimos días se manifestó de otra manera. "Es un contexto muy distinto del que se dio hace dos años, cuando se utilizó el proyecto para distraer la atención, y sin priorizar la salud”, indicó. La senadora aseguró estar “analizando la letra chica” y que definirá el voto sobre la hora.

Por su parte, la entrerriana Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) está dentro de la Banca de la Mujer, pero en las últimas declaraciones aseguró que está "esperando leer el proyecto completo". Se cree que votaría en contra o se abstendría.

El coterráneo de Ollala, Edgardo Darío Kueider (Frente de Todos) es otro que está en duda. Firmó el dictamen para que el proyecto se trate en el recinto, pero dijo que quería leer todo el texto. Aún no definió su voto.

Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, siempre se mostró a favor del proyecto, pero amagó con abstenerse. La actriz Thelma Fardín explotó contra el senador y le pidió que vote a favor en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. El rionegrino tiene algunas objeciones con la iniciativa tal como la envió el Poder Ejecutivo y su postura no quedó del todo clara.

Caso contrario de Sergio Napoleón Leavy (Frente de Todos, Salta) que se manifestó en contra del proyecto, pero en los últimos días mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández y se cree que hablaron del tema.

¿Define Cristina Fernández de Kirchner?

Al ser la diferencia muy pequeña, podría darse la llamativa y paradójica situación de un empate y, tal como sucedió con el voto "no positivo" del exvicepresidente Julio Cobos en la célebre y polémica 125 (Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social) durante la primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, podría ser precisamente ella -como titular del cuerpo legislativo- quien defina la cuestión.

Si esta extraordinaria situación llegara a suceder estaría garantizada la victoria de la ola verde, ya que siendo senadora la vicepresidenta votó a favor en el 2018 y ahora es parte del gobierno que impulsó la iniciativa.

Así estaría el Senado hoy

-> Senadores a favor

La lista de quienes acompañarían la iniciativa continuaría con Ana Claudia Almirón (Corrientes, Frente para la Victoria), los cordobeses Ernesto Martínez (Cambiemos), Laura Rodríguez Machado (Cambiemos) y Carlos Alberto Caserio (Alianza Unión por Córdoba), Oscar Aníbal Castillo (Catamarca, Frente Cívico y Social), los puntanos Claudio Poggi (Cambiemos) y María Eugenia Catalfamo (Frente Unidad Justicialista San Luís), quien pese a que en 2018 se había pronunciado en contra de la ley, no pudo votar por licencia por embarazo. Más tarde, dio a conocer su cambio de postura al manifestar que "el nacimiento de un hijo no debe ser una imposición social".

Los pañuelos verdes también contarían con el aval de Claudio Doñate (Entre Ríos, Juntos por el Cambio), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza, Frente para la Victoria), la salteña Nora del Valle Giménez (Frente de Todos), Gladys González (Buenos Aires, Cambiemos), los legisladores porteños Mariano Recalde (Frente de Todos), Jorge Taiana (Unidad Ciudadana), Guadalupe Tiaglaferri (Juntos por el Cambio) y Martín Lousteau (Juntos por el Cambio), los santacruceños Eduardo Costa (Unión para vivir mejor/Cambiemos) y Ana Ianni (Frente para la Victoria) y los fueguinos del Frente de Todos María Duré y Matías Rodríguez, que en 2018 votó a favor.

Por la provincia de La Pampa Norma Durango (Frente para la Victoria) y Daniel Lovera (Frente para la Victoria), levantarían su mano a favor, al igual que los chubutenses Juan Pais (Frente para la Victoria), Alfredo Luenzo (Somos Todos) y Nancy González (Chubut, Frente para la Victoria) y Roberto Mirabella (Santa Fe, Frenta para la Victoria). Cabe destacar que actualmente Mirabella ocupa la banca de Omar Perotti, quien se abstuvo en 2018. Hace unos días Mirabella sostuvo en diálogo con Página|12 que el aborto legal "es un tema de salud pública".

La santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente para la Victoria), Pamela Verasay (Mendoza, Cambiemos), Beatriz Mirkin (Tucumán, Frente para la Victoria), Luís Naidenoff (Formosa, Cambiemos), María Inés Vergara (Chaco, Frente de Todos) y Humberto Shiavoni (Misiones, Cambiemos).

https://twitter.com/Marian_Carbajal/status/1336672001801531398 Me acaban de confirmar q están los votos en el Senado para #QueSeaLey con las dos modificaciones q se incorporan al proyecto de IVE. Ya me tiemblan las piernas y lloro de la emoción. #AbortoLegal2020 — Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) December 9, 2020

-> En contra

Los senadores que ya se han manifestado en contra y que se vislumbra no cambiarán su opinión son 36, aunque dos de ellos no estarán presentens. Por un lado, el tucumano Jorge Alperovich (Alianza Frente para la Victoria) no presenciará la sesión dado que se encuentra de licencia desde que fuera acusado por su sobrina, y ex asesora, de abuso sexual.

Además, Carlos Saúl Menen del Frente Justicialismo Riojano tampoco estará presente por su grave situación de salud.

De esta manera, la lisa de los votos negativos estaría compuesta por 34 legisladores: Roberto Gustavo Basualdo (Alianza Cambiemos San Juan), Pablo Daniel Blanco (Juntos por el Cambio, Tierra del Fuego), Inés Imelda Blas (Alianza Frente para la Victoria, Catamarca), Néstor Pedro Braillard Poccard (Alianza Encuentro Corrientes), Esteban José Bullrich (Cambiemos, Buenos Aires), Maurice Fabián Closs (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), Julio César Cleto Cobos (Alianza Cambiemos, Mendoza), Alfredo Luis De Angeli (Juntos por el Cambio, Entre Ríos), Silvia Beatriz Elías de Pérez (Alianza Cambiemos, Tucumán), Carlos Mauricio Espínola (Alianza Frente para la Victoria, Corrientes), Mario Raymundo Fiad (Frente Jujeño Cambiemos), Silvia del Rosario Giacoppo (Frente Jujeño Cambiemos), María Teresa Margarita González (Frente para la Victoria, Formosa), Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente Cívico por Santiago del Estero), Cristina del Carmen López Valverde (Frente de Todos, San Juan), Juan Carlos Marino (Alianza Cambiemos, La Pampa), Julio César Martínez (Cambiemos Fuerza Cívica Riojana), José Miguel Ángel Mayans (Frente de Todos, Formosa), Dalmacio Mera (Alianza Frente para la Victoria), Gerardo Montenegro (Frente de Todos, Santiago del Estero), José Emilio Neder (Frente Cívico por Santiago del Estero), Claudio Javier Poggi (Avanzar y Cambiemos por San Luis), Carlos Alberto Reutemann (Alianza Cambiemos, Santa Fe), Antonio José Rodas (Frente de Todos, Chaco), Adolfo Rodríguez Saa (Frente Unidad Justicialista San Luis), Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio, Salta), Guillermo Snopek (Frente Justicialista, Jujuy), Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), María Belén Tapia (Unión para Vivir Mejor Cambiemos, Santa Cruz), José Rubén Uñac (Frente de Todos, San Juan), María Clara del Vega Valle (Cambiemos Fuerza Cívica Riojana) y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio, Chaco).