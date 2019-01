Usarán plata de obras para el subsidio del colectivo

“Siempre pierde la obra pública, no hay otra alternativa. Como el subsidio no está incluido en el presupuesto, tendremos que reasignar una partida. Tal como nos pasó el año pasado cuando aumentamos los salarios. Hay que achicar la obra pública, no queda otra”, se lamentó el jefe comunal, en diálogo con LM Cipolletti.

Provincia comprometió 8,5 millones de pesos en 2019, a razón de 708 mil pesos mensuales. Nación aportará otra suma, que representa el 20 por ciento de 20 millones de pesos, y hoy el Municipio intentará acordar con Pehuenche si prorratean la diferencia no cubierta.

Esto significa que el Poder Ejecutivo parece que está dispuesto a cubrir una parte, pero también baraja la posibilidad de que, por un lado, la firma haga un ajuste sobre sus costos y ceda un poco en sus pretensiones; y, por el otro, el subsidio se termine de cubrir con una suba sobre el boleto de pasajeros. Tortoriello no aventuró un número porque será resultado de lo que el Municipio y Pehuenche finalmente aporten al faltante del subsidio en disputa. “Se determinará bien cuando sepamos cuánto puede absorber la empresa y cuánto aportará el Municipio”, sostuvo.

Hoy será un día clave para arribar a una definición, ya que el Ejecutivo municipal convocó a la firma a una reunión. “Mañana –por hoy- se define todo. No queremos demorar más este tema. La empresa está trabajando con déficit”, aseguró Tortoriello.

Suba del boleto

Es necesario definir primero cómo se termina de cubrir el 40 por ciento del subsidio a Pehuenche, porque si no se cubre tal diferencia, Tortoriello evaluó que el boleto se dispararía a 33 o 34 pesos. Desde ya, comentó, “no podemos poner ese valor”. Por eso, la idea es compartir con Pehuenche la responsabilidad de cubrir el faltante del subsidio.

Tal vez hoy, al término de la reunión, se pueda saber cuánto aumenta el boleto. Pero, sea cual fuese el resultado, Tortoriello advirtió que la suba que se determine sólo afectará al 38 por ciento de los usuarios (que pagan la tarifa plena), ya que el 62 por ciento restante está subsidiado por Nación: paga la mitad de 22 pesos, porque es acreedor de un beneficio social; o sólo $4,60, en el caso de los estudiantes. “La población más vulnerable ya tiene un descuento del 50 y 75 por ciento”, destacó el jefe comunal.

Aunque no dio un número respecto del aporte que haría el Ejecutivo para terminar de cubrir el subsidio, Tortoriello cree que no llegaría a la mitad de 700 mil pesos.

EN TRES PASOS

La quita de la subvención no será afrontada por los usuarios

1- El gobierno nacional quitó los subsidios al transporte público, por lo que las provincias, los municipios y en algunos casos los usuarios, tuvieron que hacerse cargo de esos fondos.

2- El Gobierno de Río Negro anunció que se haría cargo de parte de esos subsidios en Cipolletti, pero quedan entre 700 y 800 mil pesos por cubrir, los cuales deberán ser afrontados por el Municipio.

3- El intendente Aníbal Tortoriello confirmó que la Municipalidad cipoleña se hará cargo de parte de los subsidios. Para eso, anticipó que deberá reasignar recursos que, en principio, iban a ser destinados a obras.