¡Vaga total! Por qué Camila Homs rechazó estar en el Bailando por un sueño

Es que cuando todo parecía que la mediática influencer sería una de las primeras confirmadas del certamen de baile, Camila Homs terminó rechazando la oferta de Marcelo Tinelli, y aunque no le cerró las puertas a una futura participación en el Bailando, admitió que cree que este no es el momento.

“Me reuní, por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando por un Sueño, sentía que era muchísima carga horaria y también carga… no mediática, pero sí corporal y mental que en este momento no estoy preparada para esto. No cierro las puertas para un futuro, no lo descarto, pero hoy en día sentía que no”, admitió Camila Homs en una entrevista con LAM.

“Capaz me copa, a lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble, hablé con mucha gente porque es algo que me costó mucho tomar esta decisión, mucha gente me tiraba para adelante, me decía ‘¡Dale, animate!’, pero no sé, sentí eso, que en este momento no”, agregó la influencer.

“Todo el mundo pensó que iba a estar, yo igual de entrada también, como que estaba muy embalada, pero viste que cuando las cosas las pensás más en frío, más en calma”, admitió la ex de Rodrigo de Paul antes de cerrar: “Estoy recontra agradecida con la producción porque me abrieron las puertas, me brindaron todo para acomodarme”.