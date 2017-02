En Olavarría, los vecinos temen por la materia fecal de los fans que irán al show. Advierten que no hay infraestructura para recibir a 200 mil personas

Buenos Aires.- El multitudinario recital que el Indio Solari dará en Olavarría el 11 de marzo -en el predio rural La Colmena- tiene preocupados a los vecinos de la ciudad bonaerense por un motivo: la gran cantidad de excremento que los 200 mil fanáticos pueden generar y que podrían terminar directamente en las calles. También aseguraron que temen por la limpieza y la seguridad del lugar.

“Es desagradable, pero tenemos que hacerlo: pensar la cantidad de materia fecal (kilos) que deposicionarán 200 mil personas en dos o tres días. La práctica con otros recitales con mucha menor asistencia de público indica que, a pesar de haber baños químicos, terminan en las veredas de las casas de los vecinos”, reza el escrito de la comunidad que será elevado al intendente Ezequiel Galli (seguidor del Indio Solari y uno de los impulsores del concierto), el 20 de febrero en medio de una reunión en la Sociedad de Fomento Damaso Arce.

No termina allí y la carta agrega: “Imaginemos esta cantidad de gente haciendo sus necesidades fisiológicas en ¿dónde? La práctica con otros recitales con mucha menor asistencia de público indica que, a pesar de haber baños químicos (¿cuántos van a poner?, ¿dónde?, ¿con qué asiduidad los van a limpiar?), terminan en las veredas, puertas y zaguanes de las casas de los vecinos”.

El ex líder de los Redonditos de Ricota no tiene un buen recuerdo de la ciudad. Es que en agosto de 1997, el cantante y su ex banda tenían planeado realizar un recital allí, pero horas antes fue suspendido por una decisión política. ¿El motivo? Un supuesto miedo de las autoridades locales por los desmanes que pudieran llegar a ocasionar los jóvenes que allí fueran.

Por el momento, ni el jefe comunal ni el músico hicieron referencia a este insólito pedido.

Estreno de un nuevo documental

El concierto (que podría ser uno de los últimos de la carrera del Indio luego de contara abiertamente que sufre mal de Parkinson) tendrá un nuevo condimento, ya que se conoció que un día antes de su presentación se estrenará el documental Somos todos redonditos.

Según el anuncio de la productora Say My Name Films, la cinta fue grabada durante el último recital que el cantante dio en Tandil -en marzo del año pasado- y cuenta con material que los propios fanáticos pusieron a su disposición en donde muestran su experiencia en lo que fue la más grande misa ricotera.