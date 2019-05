Vecinos de Plottier reclaman por el mal estado de las calles

La denunciante describió a LMN que en la calle Santa Cruz el agua está en toda la calle y que no se puede cruzar. “En ese sector tenemos muchos negocios y toda la gente anda embarrada y con mucha bronca”, aseguró.

santa cruz1.jpg

La comisión vecinal presentó la semana pasada una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar su intervención para llegar a una solución a los problemas de las calles.

En la nota los vecinos del Barrio Los Canales pidieron a los concejales información acerca de la problemática que aqueja a su barrio en relación al estado “deplorable” del estado de las calles, luego de que en marzo habían estado personalmente ante el Concejo para pedir su colaboración. Además, los vecinos aseguraron que el estado de las calles sigue “empeorando”.

“Ya la lluvia pasada se nos inundó la calle, pero la Municipalidad no nos da bolilla. Hoy la calle Mendoza no se puede transitar. No podemos vivir así y es uno de los barrios más viejos de Plottier que ya debería estar en condiciones”, afirmó Alicia.

