Vecinos rechazan la vuelta de la Feria en Unión de Mayo

Los vecinos del barrio Unión de Mayo plantearon a las autoridades municipales su rechazo al regreso de la feria , conocida como la de la cancha de Boca. No quieren porque, consideran, que con la actividad vuelve la inseguridad y los lavacoches.

“La gente no quiere que vuelva la feria a Unión de Mayo. Me lo plantearon en las reuniones que tenemos virtuales, que participan más de 160 personas. No quieren porque entienden que vuelve la inseguridad y los lavacoches”, sostuvo el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Unión de Mayo, Gustavo Ancafil, en declaraciones a LU5.