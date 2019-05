Fue ahí cuando Maite Peñoñori, una de las cronistas del ciclo, intervino para explicar que la cantante "estaba sugestionada de antes". "Me contó Marcela Morelo, que compartió el camarín con ella, que desde las cinco de la tarde Valeria estaba perseguida diciendo 'espero que nadie me pegue porque son demasiados bailarines' y 'espero que la pantalla se me abra'. De hecho durante el ensayo no se le abrió la pantalla, así que estaba nerviosa y un poco sugestionada", reveló.

"Adriana Varela estaba tentadísima cuando se enteró del blooper", indicó Maite antes de que emitieran la nota en la las artistas que cantaron ayer en la apertura de Showmatch lamentaron el hecho.

Sin embargo, en el piso de LAM las panelistas continuaron especulando con la posibilidad de que alguna de las cantantes haya sido responsable incidente. Es que el año pasado estalló una interna entre las reconocidas integrantes de la fórmula musical y se dieron a conocer los enconos que existían entre Lynch y sus compañeras, en especial Patricia Sosa.

"Ella sabía que le tenían preparada alguna maldad. Hay un tema con Valeria por un tema con Las Elegidas y tenía miedo de que le pasara algo", remarcó

