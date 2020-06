Ventura, muy duro: "Tauro va a probar lo mismo que yo"

Embed

Tras eso, Ventura tuvo que iniciar absolutamente de cero su carrera y lejos de la persona con la que había levantado vuelo: Jorge Rial, a quien lo acusó directamente de haber usado la situación de Liuzzi para sacarlo del programa.

Ahora, con Marcela Tauro en el ojo de la tormenta luego de una fuerte acusación contra un empleado de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, quien tiene vínculo con la panelista, Rial dio su opinión y disparó incluso contra su ex compañera.

"Seguramente pasaron muchas cosas que estoy reconociendo y, si tengo que hablar con la verdad, habría muchos ardores para todos los costados. Lo que me dolió no fue una actitud individual, sino que hubo mucha complicidad colectiva", expresó Ventura en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

"Vos convivís con gente al lado y no esperás que el que tenés al lado te meta la puñalada. Vos decís ‘este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos’. Pero, muchas veces, son los que te traicionan", siguió diciendo el ex Intrusos, haciendo referencia a su caso.

Sin empatizar con lo que atraviesa Tauro, analizó: "Marcela va a probar ahora lo que me pasó a mí hace seis años, lo que es la actividad y lo que es el medio, ¿no?", lanzó, pero luego buscó bajar los decibeles para no agrandar aún más la bola de nieve: "No quiero meterme en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, enceguecido por un sentimiento que tengo adentro y si lo expresara como realmente lo siento sería muy brutal".

Embed

LEÉ MÁS

Tinelli pidió una insólita torta de fernet, lentejas y albahaca

Fin de ciclo con recuerdo al neuquino Antoñana