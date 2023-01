Viajó más de 1000 kilómetros para conocer el monumento al soldado en Zapala

FABIAN SGARLATA (5).JPG

Uno de los soldados que fue a la tierra malvinera y que volvió es Fabián Sgarlata (60 años), de la ciudad de San Carlos de Bolívar en la provincia de Buenos Aires. Este miércoles luego de recorrer mil kilómetros llegó a Zapala para conocer el monumento al “Gran Soldado Argentino” que construye en esta ciudad el reconocido escultor cutralquense Aldo Beroisa.

“El monumento primero lo vi por una foto que mandaron a un grupo de WhatsApp de Bolívar. Decidí emprender el viaje para conocerlo. En la mitad del camino pasé a visitar a mi hermano que vive en Chimpay. Le conté que iba a venir a ver el monumento y al llegar me pareció algo maravilloso”, le contó a LMNeuquén al pie de la obra gigante.

Agregó que “desde hace un tiempo trato de recorrer todos los monumentos en el país y me tomo una fotografía al lado de ellos porque eso me emociona mucho. Este sentido de querencia y pertenencia no lo tenemos allá. En el sur la causa Malvinas la viven de otra forma. Puede ser por la cercanía o por la inmensa colaboración que hubo durante el conflicto. Yo se que el movimiento fue grande, aunque muchas de esas cosas no nos hayan llegado”.

Luego de recorrer la estructura que está en pleno trabajos de ejecución dijo que “me llevo una sensación hermosa, me encanta el monumento que están haciendo en esta ciudad y seguramente cuando lo inauguren oficialmente voy a estar viniendo a acompañarlos”.

Su actuación en Malvinas

El veterano de Malvinas mientras ponderaba los detalles de la obra, su inmensidad y su significación, hizo un alto para repasar su actuación en aquel conflicto bélico que aún nos duele a todos. “Yo fui con el regimiento 6 de Mercedes, llegué el 13 de abril. Ese regimiento ya no está más en Mercedes, está en La Pampa. El 19 de diciembre del año 81 me fui de baja y el 2 de abril me mandan un telegrama sin pensar que era Malvinas. Fui al ejército, me presento, me acuartelan, yo me preguntaba que pasaba hasta que un día a las 22 nos sacan en unos camiones rumbo a Palomar donde nos esperaban unos aviones que nos llevaron hasta Río Gallegos. Bajamos y ahí estaban los Hércules, algunos cargaban armamentos, camiones, cañones y entre esas cosas viajamos también”, relató Sgarlata.

Siguió diciendo que “por medio de un megáfono el teniente primero Ferrarotti nos dijo que íbamos rumbo a Malvinas, a cuidar la soberanía de las islas. Yo tenía 19 años, no éramos pibes, éramos muchachones y no entendíamos nada porque en esa época no se conocía de Malvinas, mucho más allá de que figuraba en el mapa no se hablaba tanto ni se sabía de ellas. Yo llegué con el regimiento que tenía morteros, artillería y relevos de refuerzos, yo estaba en una sección reserva de 35 soldados así que por eso me movía a distintos lugares”.

Más adelante señaló que “durante 20 días hacíamos patrulla en Puerto Argentino hasta que nos dieron la posición fija entre el puerto y el aeropuerto, cerca de un radar. Después del 2 de mayo con el hundimiento del General Belgrano comenzaron los ataques y ahí ya nos fuimos replegando más para el cerro Dos Hermanas. Estábamos entre los morteros y la artillería”.

La familia y la causa Malvinas

Sgarlata contó que estuvo más de 70 días en las Islas y que ese tiempo duro y difícil le sirvió para valorar cosas que hasta ese momento no tenía en cuenta como el tremendo valor de la familia. “Cuando terminó el conflicto de Malvinas sentí que se nos había acelerado la edad mentalmente, estábamos como personas grandes, que hablábamos otro idioma, el significado de las cosas eran distintas, nos cambió mucho la vida”, sostuvo.

Agregó que “el significado del regreso fue el reencuentro con mi familia. Fue difícil el reencuentro con mis compañeros de mi ciudad, no nos pudimos encontrar enseguida. Yo perdí dos compañeros que habían hecho primaria y secundaria conmigo pero al principio no me lo dijeron, al tiempo me enteré que habían caído en Malvinas. Yo estuve internado dos años con tratamiento psicológico y al tiempo tuve que hacer terapia de grupo porque no estaba bien. Eso me ayudó y pude salir adelante”.

La vida lo volvió a golpear dos años después con el fallecimiento de su madre. Con todo ese dolor a cuestas siguió su vida y pudo formar una familia con Elida Silveira. Fruto de ese amor nació Facundo, quien les dio dos nietas: Francesca de 7 y Felicitas de 4 años. “Mis nietas son el amor de mi vida y ahora van a poder compartir fotos de esto porque ellas son muy Malvineras”.

La obra

En los últimos días se le dio un fuerte impulso a la obra con el montaje del torso y la cabeza de la figura del soldado que pesa varias toneladas. Se produjo así un efecto imponente y todos los días cientos de zapalinos peregrinan al lugar para tomar la clásica foto, de igual manera los turistas. La obra ya se encuentra en los tramos finales y ya se empezó a especular fechas de una posible inauguración y todos coinciden en que podría ser el próximo 2 de abril.