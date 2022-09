Vicky Xipolitakis tras el fallo de la Justicia en su contra: "Fue otro golpe"

Embed

En otro momento de la entrevista, la rubia se mostró dolida por el accionar de la justicia y consideró que “la absolución fue otro golpe” y que la exposición mediática la “denigró mucho como mujer”. "Yo sé que muchas veces el sistema no acompaña, todo es más difícil en la justicia que muchas veces no existe, el poder adquisitivo ayuda. Esta absolución siento que fue otro golpe y la condena era nuestra protección, pero bueno, no es la última palabra y ojalá se haga justicia, no es nada de lo que cuentan", sumó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Xipolitakis (@victoriaxipolitakisok)

El pasado 8 de septiembre, la Justicia decidió quitarle a Javier Naselli todos los cargos que se le imputaban. "Había sido imputado por tres delitos, y esta causa viene desde 2019. Finalmente hoy, después de mucho batallar, se dictó sentencia donde Javier Naselli fue absuelto de absolutamente todos los cargos que se le imputaban (lesiones leves en concurso real con amenazas y con turbación de la propiedad)", dijo la Dra. Guadalupe Guerrero, representante legal de Naselli, en Intrusos (América).

En tanto que la rubia ese mismo día usó sus redes para hacer su descargo. "Agradezco a la fiscalía de la Dra. Silvina Bruno y a todo su equipo por el excelente trabajo, a mis abogados el Dr. Walter Weisswein y la Dra. Lorena Taffarel, a mi afectos que son mi gran contención y a todos los testigos y profesionales que declararon y repudiaron la violencia que viví", comenzó expresando en su cuenta de Instagram.