Video: así fue el escandaloso ataque a la casa de Cinthia Fernández

"La puerta quedó destrozada, le tuve que poner un tornillo atravesado para poder cerrarla. Quedó reventada y la cerradura partida. Pero a mí nunca me van a creer. Diga lo que diga, siempre se me va a poner en duda mi palabra", se quejó la panelista. "Yo reaccioné como cualquier mamá que quiere proteger a sus hijas porque no tenía idea de que había una fiesta y todo eso", remarcó en un móvil que brindó al programa en el que participa, Nosotros a la mañana.

Cinthia Fernández y el escándalo del gas pimienta

El tema ahora está en manos de la justicia, ya que la vecina de Cinthia y varios padres cuyos hijos estaban en la fiesta decidieron presentar una denuncia penal en su contra por las lesiones provocadas por defenderse con el gas pimienta. Ahora solo resta esperar.