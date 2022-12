Video: Cómo fue el casting que le permitió debutar en TV a Sol Pérez

Sol Pérez es sin dudas uno de los personajes más asentados en el mundo del espectáculo; panelista de Gran Hermano, ex participante del Bailando por un Sueño, conductora, realmente hice de todo en su corta, pero intensa carrera. Sin embargo, hay un gran misterior alrededor de su trayectoria en la televisión, ya que a diferencia de lo que todo el mundo cree, no fue en TyC Sports donde hizo su primera aparición.

“Mi nombre es María Sol Pérez, tengo 20 años, estudio abogacía en la UBA, estoy en mi tercer año de estudio, vengo al gimnasio desde que tengo 14 años. Empecé a los 5 a hacer gimnasia artística, que era baile, me encanta hacer deporte, pasé por todos los deportes: Vóley, básquet, natación, gimnasia, hasta que encontré patín que es lo que me encanta y apasiona”, contó Sol Pérez en su presentación.

“Yo me levanto temprano, a las 5.30 AM arranco. Voy a la facultad y después al gimnasio siempre, una hora, hora y media, voy a casa, resalto y releo todo lo que vi en la facultad y cuando tengo un poco de tiempo voy a patín. Ya no puedo competir como antes porque no tengo tanto tiempo para entrenar”, agregó Sol Pérez.

“Me gustan mucho los tatuajes, tengo tres, una nenita patinando, que la saqué de una medalla de patín, una cruz por mis abuelos, y una frase en el brazo que está en latín y dice ‘Tu fuerza me hace vivir’, me lo hice por mi mamá que es la que me da fuerza, no se de dónde la saca”, agregó.

“Estoy feliz de formar parte de Combate, es algo deportivo, es algo diferente. Soy muy competitiva, no me gusta perder a nada, soy muy justiciera, espero llevarme amigos y pasarla bien”, cerró su presentación.