La escandalosa pelea de Sol Pérez y Marisa Brel en Gran Hermano

La ex diputada por el partido de Moreno extraña demasiado a sus tres hijas. El afuera le genera dudas y angustia, porque no pudo estar presente en el acto de egresados de su hija mayor y no sabe si la menor, de un año, dejó los pañales. Se siente culpable y quiere abandonar la casa.

La escandalosa pelea de sol Pérez y Marisa Brel.mp4 La crisis de Romina desató una feroz pelea entre Sol Pérez y Marisa Brel en el Debate de Gran Hermano.

Luego, explicó por qué cree que Romina no debería haber entrado a la casa. "A mí me parece que puede repercutir en la vida de sus hijas muy mal. Y la beba de un año que tiene pañales, que no sabe cómo está, que no sabe si duerme. La admiro, no la juzgo. Es muy fuerte", puntualizó Brel.

Santiago Del Moro le explicó que al entrar "ella dijo que es el sueño de su vida". Y la periodista se aferró a su postura diciendo que si lo hacía por la fama "la verdad, es que no lo acepto". Esa fue la frase que desató la pelea con Sol Pérez, que le respondió; "A Juan no le decías lo mismo y tiene un chico chiquitito".

La defensa de Marisa Brel enfureció aún más a su compañera. "La mamá es la mamá. Cuando seas mamá, lo vas a entender ¿No saber cómo está tu hija? Otra cosa es que las extrañe, eso se lo puede bancar, otra cosa es no saber si tu beba está bien, si se enfermó", le contestó.

Entonces Sol Pérez estalló. "¿Qué tiene que ver? Son hijos también. La verdad es que si mi mamá está cumpliendo un sueño, me pone muy contenta y es una buena enseñanza para mí", explicó defendiendo su pensamiento, Y luego se dirigió a sus compañero de panel diciendo que Brel "te desacredita porque si no sos madre, no podés hablar. No se les cuestiona lo mismo a los hombres que a las mujeres", abriendo el juego a un debate interminable sobre la crisis de Romina Uhrig.