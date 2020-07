Video: la carta y las disculpas formales al aire de Juana

“Yo no estoy acostumbrada, no soy periodista. Esta semana me agraviaron un montón por una pregunta que yo hice. Me encuentro en un momento donde es muy difícil preguntar. Estamos en el lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual o sos un careta. Me estigmatizan, me ponen rótulos, me denostan a mí o a cualquiera. Pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente”, dijo la actriz, que fue tildada de “golpista” en las redes.