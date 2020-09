Video: Robertito Funes se quebró al aire tras la agresión

"La tendría que haber visto venir y no fue así. Era eterno, no se acababa más. La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo", relató Robertito horas después de la agresión.

"No hay derecho a que una persona insulte así a otra", agregó el periodista en referencia a los insultos homofóbicos que recibió por parte del hombre.

En referencia al agresor, sostuvo que "parece que es un acosador de móviles, también molestó a otros colegas".

Acerca de lo mal que la pasó, agregó: "Si venía con un palo o una piedra en la mano, me lo largaba". "Intenté mantener la templaza y me fue bajando durante la tarde el shock. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Me sentí muy vulnerable. Espero que los periodistas no vivamos más cosas así", sostuvo el también conductor del programa Sobredosis de TV que ese emite por C5N.

Por último, hizo referencia a un duro momento que atraviesa su familia. "Espero que mi madre no haya visto esto, no la estamos pasando bien porque uno de mis hermanos, infectado de Covid, no está bien de salud, la está pasando mal", afirmó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas nuevamente.