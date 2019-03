En una segunda publicación, Yatra compartió un clip en el que se aprecia el momento en el que los artistas sufren el accidente. “Esto no me hace nada orgulloso, ni me causa risa... tengo mucha vergüenza. PERDÓN @tinistoessel!!!!!! (Miren hasta el final)”, continuó el colombiano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Peldon (vean mi último post) #Cristina @tinistoessel Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 18 Mar, 2019 a las 5:07 PDT

Por último, posteó una foto en la que se lo ve en el suelo, recibiendo asistencia médica, y a Tini a su lado, acompañándolo. “Peldon (vean mi último post) #Cristina @tinistoessel”.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo rápidamente y sus fans no pudieron evitar reírse de su accidente. Sin embargo, celebraron que Tini y Yatra volvieran a mostrarse juntos.

