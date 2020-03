Iván Schargrodsky on Twitter “Vine a buscar una prostituta, estoy cansado de la cuarentena solo.” Uno de los testimonios que recogieron hoy las autoridades en los controles de los accesos a Capital. — Iván Schargrodsky (@ischargro) March 25, 2020

Personal de la Brigada de la Comisaría Vecinal 1C verificó que ni él hombre, ni el vehículo que conducía tenían multas o causas legales. Sin embargo, tampoco contaba con la autorización ni estaba dentro de las actividades exceptuadas por el decreto del Gobierno.

Entre las excusas más insólitas figura también la de un ciudadano chino, que fue demorado mientras deambulaba por las calles de San Telmo, jugando a Pokemon Go con su celular.

La Policía de la Ciudad detectó al joven circulando, y ante el pedido de alguna documentación que lo habilitara a estar en la calle durante el aislamiento obligatorio, el hombre no tuvo manera de justificarse.

A ellos se les suma la de un mendocino, quien aseguró que rompió con la cuarentena porque no le gusta fumar porro solo. El hecho ocurrió en un barrio del Gran Mendoza, en donde un patrullero se topó con tres chicos fumando marihuana en una esquina. Todos fueron llevados a la fiscalía para que los imputaran y allí uno de ellos apuntó una extraña razón a modo de excusa por romper el aislamiento: “Salí a la calle porque no me gusta fumar solo”.

