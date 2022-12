Viral: el mensaje de una periodista que conmovió a Messi

Luego de una serie de preguntas referidas al duelo ante los europeos, la joven comenzó: "Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo".

“No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”, completó Martínez.

Messi - último mundial. mp4

Messi, quien escuchó atentamente las palabras de la periodista, no pudo ocultar la emoción de su rostro y le agradeció a Sofía por sus palabras. “Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable. Llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final", le respondió.

"Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé. Pero es fútbol, puede pasar de todo y lo bueno es que los argentinos aprendimos un poco eso y ya lo que importa no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido", cerró el ex Barcelona.