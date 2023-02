Virginia Da Cunha contó cuál fue el peor momento de su vida con Bandana

www.instagram.com_p_CoLX_rcPV1E_.png La foto que compartió la ex Bandana para concientizar sobre la salud

“Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14, iba a la facultad, practicaba deportes y hacia danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más”, comenzó el relato de la actual vocalista del grupo de Power Pop llamado V.

La cordobesa continuó: “Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida…de pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire, en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar”.

“Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una “belleza” tan superficial e impuesta que linda la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza, pero es una gran trampa”, agregó.

La artista de actualmente 41 años siguió: “El nuevo desafío es el equilibrio… el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar. Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado, muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente”.

Por último, el alentador y concientizador mensaje finalizó: “Libérense de los moldes impuestos. Feliz Jueves!!”.