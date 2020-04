Viviana Canosa contra los que muestran sus lujos en TV

Viviana Canosa on Twitter Con los niveles de pobreza extremo que tenemos en nuestro país..me dan vergüenza algunos famosos que muestran desde sus mansiones las pelotudeces que hacen, que muestran con sus hijos. Cuando la frivolidad incomoda demasiado. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) April 5, 2020

Días atrás, en una comunicación telefónica con Intrusos, Canosa, siguiendo la misma línea, arremetió contra Marcelo Tinelli, uno de los integrantes del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, por haberse ido a Esquel luego de decretada la cuarentena.

“Como dirigente que es de este gobierno, que reconoce lo que la gente está pasando, la verdad que a mí me indignó lo que hizo. Es un momento para hacer gestos y todo el tiempo decimos que no son vacaciones, hay que dar el ejemplo. Y él no vive en un monoambiente”, lanzó la periodista, y siguió: “Hay mucha gente que la está pasando mal. ¿En qué mesa del hambre te sentás flaco? Es indignante. Seamos solidarios, no digamos una cosa y hagamos otra”.

