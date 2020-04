UnidosPorArgentina: cifras y perlitas del teletón contra el coronavirus

La transmisión fue conducida en total por una docena de animadores (Alejandro Fantino y Andino por América; Ángela Lerena y Goycochea por la TV Pública; Diego Ramos y Peluffo por Net TV; Maru Lozano y Leo Montero por elnueve; Vero Lozano y Marley por Telefe; y Fabbiani y Guido Kaczka por eltrece), fue impulsada por Fabiola Yáñez, primera dama y presidenta Honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

En el último tramo, Pampita se adueñó de la pantalla y junto a Kaczka, Marley, Fantino, Lerena y Maju Lozano cerró la transmisión con el monto que se recaudó: 87.938.624 pesos.

Minutos después y ya casi a la medianoche, llegó el cierre con una emocionante versión del Himno nacional arreglada por Lito Vitale e interpretada, entre otros, por Gustavo Santaolalla, el Dúo Pimpinela, Valeria Lynch, Raly Barrionuevo, Fabi Cantilo, Jorge Rojas, Ciro Martínez y Litto Nebbia.

Más allá de la preponderancia de Fabbiani en el primer tramo del programa, el minuto a minuto en la medición de audiencia daba a Telefe como el gran ganador del teletón, seguido por El Trece, El Nueve, TV Pública, América y Net TV.

Los 15.5 puntos de encendido total que se registraron durante los primeros minutos del especial se fueron desinflando durante las primeras horas un tanto deslucidas, en las que se intercalaron videos de famosos, algunos musicales a través de videollamada o grabaciones y clips en homenaje a los trabajadores que siguen en actividad durante la cuarentena, entre ellos los de la sanidad y seguridad. El repunte llegó, más cerca del prime time, con el video que envió Marcelo Tinelli desde Esquel (ver aparte) y la comunicación telefónica con La Chiqui. Pasadas las 20:15 y antes de que Alejandro Fantino, Vero Lozano y Leo Montero hablaran a través de videollamada con Manu Ginóbili, los seis canales alcanzaron los 16,9 puntos de rating.

Además de la participación de diferentes figuras del mundo del espectáculo, los músicos aportaron con mensajes y canciones. Desde su casa en Arequito, Soledad Pastorutti cantó “Aleluya”, Ulises Bueno interpretó “Intento” mientras se proyectaban imágenes de distintos rincones de la Argentina.

Pablo Lescano aprovechó sus días de aislamiento para escribir un tema junto con su hija, Marita, al que le puso de nombre Marita Cuarentena. Luciano Pereyra, Jessy & Joy , Patricia Sosa y Juanes, desde Miami, también dijeron presente, al igual que Tini y Yatra. El colombiano cantó “Falta amor”, su nuevo tema con Ricky Martin.

Tinelli habló desde Esquel y le pegaron duro en las redes

Tras la polémica que generó al intentar que el fútbol continúe antes de que se declarara el aislamiento social obligatorio y por su partida a Esquel horas antes de la cuarentena, Marcelo Tinelli dijo presente en “Unidos por la Argentina” a través de un video que le envió a todos los argentinos. Sin referencias al gobierno ni a Alberto Fernández, el conductor de Showmatch pidió un aplauso “con el alma para brindarles nuestro mayor respeto a toda la comunidad científica que trabaja día y noche. A todo el personal médico, a la policía, los gendarmes, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, agentes de tránsito”. También destacó la labor de los periodistas, los curas villeros, las organizaciones sociales, instituciones religiosas. “Aplaudamos hoy a nuestros abuelos y abuelas que no bajan los brazos. No se cómo va a ser el mundo después de la pandemia. No sabemos muchas cosas. Pero sabemos que los argentinos tenemos que estar unidos y unidas, ayudándonos los unos a los otros. Al virus le vamos a ganar entre todos. Los amo fuerte”, concluyó.

No le creen nada

Como era de esperar, el nombre del animador se convirtió en tendencia en las redes, esta vez con numerosas críticas. “Tinelli unido por la Argentina?”, “El Tinelli del Titanic!”, “Vi un segundo y apareció Tinelli haciéndose el bueno y me superó”, “No tiene vergüenza. ¿Por qué no se quedó?”, “Tinelli sos la mentira más grande que hay”, “Impresentable, se hubiera quedado callado y no rebrotaba la bronca”, “Tinelli sale desde Esquel a decirnos que nos quedemos en casa y que encima donemos, es joda”; fueron algunos comentarios de Twitter.

Mirtha confía en la inicitiativa por el aval de la Cruz Roja

Mirtha Legrand no se quedó afuera de “Unidos por Argentina” y además de brindar un jugoso mano a mano con Mariana Fabbiani (con quien tuvo un cortocircuito el año pasado), la conductora bancó la iniciativa que era cuestionada en las redes bajo el hashtag “teletongo”. “Mucha gente rememora la época de Malvinas, que se hizo una colecta enorme, se juntó muchísimo dinero y nunca supimos qué destino tuvo. Pero no, esto no es lo mismo señores, aquí está la Cruz Roja Argentina que es una garantía de todo”, remarcó.

“El aislamiento es espantoso”

Por otro lado, La Chiqui contó que no se lleva muy bien con la cuarentena, aunque sostuvo que es la única vacuna contra el virus. “Hago gimansia, arreglo papeles, pero te digo la verdad, estoy muy preocupada, nunca pensé vivir una situación como esta. El ailamiento es una cosa espantosa, me atacan unas ganas terribles de salir”, señaló. A la hora de dar un mensaje a la audiencia, expresó: “Que tengan calma y que se distraigan y se conecten con sus seres queridos”.

