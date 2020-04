Abel Pintos habló por primera vez sobre de su paternidad

@eltreceoficial on Twitter Abel Pintos habló de su paternidad por primera vez en #UnidosPorArgentina pic.twitter.com/vCYO5975II — @eltreceoficial (@eltreceoficial) April 6, 2020

También, contó sus miedos: "Parte de las incertidumbres que hoy me abarcan tienen que ver con eso, con el sentido de ser papá. Pero la verdad que me siento muy feliz, lo vivimos con mucho amor y mucha alegría y ojalá esperemos que después de esto sea todo mejor, porque bueno... yo estoy esperando a un hijo".

Vero siguió insistiendo sobre la privacidad con la que Abel Pintos se maneja en el medio y admitió ser fan del cantante, tras preguntarle: "Quiero sacarte toda la información... ¿es hijo o hija?".

Ante esa nueva pregunta, no quiso confirmar nada y con una sonrisa afirmó: "Yo no dije el sexo, no dije nada".

A mediados de marzo, Abel había anunciado en su cuenta de Instagram: “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción", y confirmó que su pareja, Mora Calabrese, está embarazada y que esperan su primer hijo juntos. Ella ya es madre de una niña, mientras que él será padre primerizo.

Por su parte, Abel Pintos compartió su esperanza y la "confianza en que todos se están quedando en casa" con una de sus canciones: "Motivos". "Por favor quedemosnos en casa hasta que todo esto pase", concluyó el cantante su participación en #UnidosPorArgentina, una iniciativa solidaria para recaudar dinero.

